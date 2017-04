Janine Abbring nieuwe presentator Zomergasten

In de laatste aflevering van VPRO-programma Zondag met Lubach, waar Abbring eindredacteur is, werd tijdens de aftiteling al gehint dat zij dit jaar de presentatie op zich zou nemen. Presentator Arjen Lubach stelde dat zijn collega niet op vakantie kan, omdat zij 'natuurlijk Zomergasten gaat presenteren'. VPRO bevestigde dat maandag.



Voordat Abbring bij Zondag met Lubach aan de slag ging, was zij onder meer van 2009 tot 2011 één van de Jakhalzen van De Wereld Draait Door. Van 2011 tot 2015 presenteerde ze samen met Menno Bentveld Vroege Vogels.



Ook was de 41-jarige presentator en programmamaker in 2012 een van de deelnemers aan Wie is de Mol?. Haar deelname kwam abrupt ten einde toen ze na een sprong van een elf meter hoge klif ongelukkig terecht kwam en haar rug verbrijzelde.



'Unieke kans'

'Achter de schermen werken bevalt me prima en ik was niet actief op zoek naar werk voor de camera,' stelt Abbring in een toelichting. 'Maar toen ik werd gevraagd om een screentest te doen voor Zomergasten vond ik dat een unieke kans die ik niet wilde laten schieten.'



De nieuwe reeks Zomergasten is te zien tussen 23 juli en 27 augustus. Het is nog niet bekend wie dit jaar te gast zullen zijn. Het vorige seizoen werd gepresenteerd door Thomas Erdbrink.