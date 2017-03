Jan Terlouw sprak weer wijze woorden

Jan Terlouw gaf in december met zijn touwtje uit de brievenbus officieus de aftrap voor de campagne van de verkiezingen en daarom was hij dinsdagavond in De Wereld Draait Door uitgenodigd om het geheel symbolisch af te sluiten.



Terlouw sprak wijze woorden: het was een beschaafde campagnetijd geweest, maar over de thema's voor de lange termijn was het - behalve over migratie en integratie - geen minuut gegaan. Waar was het klimaat geweest? Waar de vraag wat er met de Europese Unie aan de hand is? Er was amper tijd voor geweest. Niet spannend genoeg. Het ging vooral over 'wat vandaag en morgen speelt'. Turkije bijvoorbeeld.



In die categorie viel dinsdagavond ook de vraag waar in vredesnaam Tunahan Kuzu, lijsttrekker van Denk, was. Op het laatste moment zegde hij het laatste lijsttrekkersdebat op NPO 1 af. Gelukkig had hij Lodewijk Asscher (PvdA) als plaatsvervanger gestuurd, want die poneerde een stelling direct uit het partijprogramma van Denk: 'Nederland is van ons allemaal.'