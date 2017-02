In Made in Europe wordt de kijker iets té serieus genomen

Prachtig allemaal, echt. Maar de rode draad is dunnetjes

Prachtig allemaal, echt. Maar de rode draad die tot inzichten zou moeten leiden over het continent waarop we leven, is dunnetjes.



In een interview gaf Verhulst hiervoor als verklaring dat hij vindt dat de kijker voortdurend ­onderschat wordt en dat hij die 'verkleutering' wil ­tegengaan.



Hoe? Nou, door te denken: wie Henrik Ibsen niet kent, googelt hem maar.



Lips is niet vies van uitdagende televisie, maar dan moet die uitdaging wel gerechtvaardigd worden door de keuzes die het programma maakt.



Verhulst hoeft niet in spreekbeurttaal, kijkend in de camera uit te leggen hoe Scandinavische series als The Bridge hebben bijgedragen aan de bevrijding van de vrouw in Europa. Maar kostbare minuten uittrekken voor een zwoel rokende Verhulst tegen motorkappen en brugleuningen? Of een Verhulst die bij een meertje wat voor zich uit zevert over een verbroken Scandinavische verkering?



Daar zal ook geen kijker wijzer van worden. Zelfs niet door te googelen.



Reageren? hanlips@parool.nl