Ik Ben Nederlander had ook Ik Ben Kindsoldaat kunnen heten

De politieke boodschap maakte van Intassar, Kars en Mirte kindsoldaten voor een betere wereld

Zo heet wordt de soep niet gegeten. Wouterse reist als een grote, vriendelijke reus door het land en spreekt met kinderen over allerhande onderwerpen.



Zondag interviewde hij onder meer de strengchristelijke Kars uit Houten over de schepping van de wereld en at hij met Mirte uit Ermelo de lekkerste spaghetti van Nederland, gemaakt door de hele lieve oma van Mirte.



De kern van de uitzending was een bezoek aan de Marok­kaanse Intassar die samen met haar moeder in Leerdam wordt. Nu was het de moeder die het woord voerde en vertelde over de impact van het minder, minder, minder op haar dochter. "Mogen wij hier niet meer wonen?" had Intassar thuis gevraagd.



Vanzelfsprekend is Intassar Nederlander, maar de politieke boodschap maakte van haar, Kars en Mirte kindsoldaten voor een betere wereld.



Kunnen volwassenen met een mening hun boontjes misschien zelf doppen?



