IJzig stil bij DWDD na Verhoevens vergelijking tussen Trump en Hitler

Lips hoorde de afgelopen tijd in de DWDD-studio niet zo¿n ijzige stilte

Verhoeven: "Nou, in dit geval wel, ja. Jij niet?"



Lips hoorde de afgelopen tijd in de DWDD-studio niet zo'n ijzige stilte.



Van Nieuwkerk had een week eerder PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher nog terechtgewezen toen die een vergelijkbare opmerking had gemaakt op basis van The Plot Against America, een roman over de alternatieve geschiedenis van Amerika als antisemiet Charles Lindbergh in 1940 president van de VS zou zijn geworden.



Vorige week was de vergelijking tussen Trump en Lindbergh in Van Nieuwkerks ogen nog een 'brutale parallel'. "U brengt ons met dit boek in de verleiding om deze twee naast elkaar te leggen: de rabiate fascist en Jodenhater en de mensen die nu de lakens uitdelen in Amerika."



Tegen Verhoeven, nog altijd geen politicus, was de presentator een stuk minder ferm. Een tikkie op zijn qui-vive: "Zover ben ik nog niet, nee."



Doorvragen was er niet meer bij; 30 seconden later zat de uitzending erop.



Lips leest de laatste tijd dat Van Nieuwkerk zijn werkvreugde is verloren en dat de fut uit DWDD is. Dit was op zijn minst weer spannende televisie - al zat de scherpte hem vooral in de mening van Verhoeven.



