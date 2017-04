ID&T en Awakenings deels weer in Nederlandse handen

Ook B2S (Decibel Outdoor) en Q-Dance (Defqon.1) worden voor 15 procent teruggekocht door de oorspronkelijke eigenaren.



In 2013 betaalde SFX Entertainment, het toen nog beursgenoteerde bedrijf van multimiljardair Bob Sillerman, ruim 17 miljoen euro voor de aandelen van Monumental, dat volgende week het 20-jarig jubileum van technofeest Awakenings viert. De oprichters van ID&T kregen destijds 95 miljoen euro voor hun bedrijf.



Na de verkoop bleven de bedrijven opereren als zelfstandige ondernemingen binnen SFX met de oorspronkelijke eigenaren als directeuren en organisatoren.



Daardoor veranderde er nagenoeg niets aan de Nederlandse feesten en festivals die werden georganiseerd. De angst van veel danceliefhebbers dat Nederlandse feesten als Sensation, Welcome to the Future, Awakenings en Mysteryland beïnvloed zouden worden door de nieuwe Amerikaanse eigenaar bleek ongegrond.



Achter de schermen

Achter de schermen in de VS ging het minder goed. De overnames werden door SFX Entertainment bekostigd met leningen en een beursgang in 2013, maar die was vanaf het begin onsuccesvol. Het lukte het bedrijf niet om winst te maken en van een grote schuldenlast af te komen. Eind vorig jaar is het bedrijf van de beurs gehaald en verder gegaan onder de naam LiveStyle.



Rocco Veenboer van Monumental (Awakenings): "Sinds verkoop was er eigenlijk weinig veranderd, maar het voelt toch goed om weer een deel van Awakenings in handen te hebben. De nieuwe CEO van LiveStyle Randy Philips heeft als organisator van Coachella zijn sporen in de festivalwereld verdiend. We hebben dus een goed gevoel over de nieuwe koers en willen daar graag deel van uit blijven maken."