Hun wachtwoord verscheen metershoog op een billboard

Dankzij de wereldwijde computerhack van Wannacry was het Avro/Tros-programma What The #Hack op NPO3 ineens actueler dan ooit.



Niet dat de tweede aflevering gisteren over ransomware ging, maar dat maakte het programma niet minder nuttig. Want presentator Yes-R liet op een luchtige manier zien hoe makkelijk je aan andermans wachtwoorden en andere gevoelige informatie kan komen.



Voor een 'sociaal experiment' op het Rembrandtplein moest een groepje mensen eerst even in een hotel wachten.



Ze checkten tussendoor hun mail en hun sociale media, zonder te weten dat hun wachtwoorden intussen werden opgepikt door een zogenaamde keylogger, een apparaatje ter grootte van een usb-stick.



Even later verscheen hun wachtwoord metershoog op een billboard op datzelfde Rembrandtplein. Toch maar even veranderen, dat niet meer zo geheime wachtwoord.