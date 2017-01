Hommage aan Jeroen Oerlemans in Hilversum

De expositie toont foto's van Oerlemans die zijn uitgekozen door zijn partner Boes Hogewind. Zijn goede vriend en reisgenoot Joeri Boom schreef de teksten bij de foto's, waarvoor hij met Hogewind en fotoredactrice Simone Berghuys sprak.



Oerlemans reisde voor zijn werk regelmatig af naar Libanon, Palestina, Afghanistan en Syrië, waar hij in 2012 ontvoerd werd door moslim-extremisten. In oktober 2016 werd hij in de Libische stad Sirte neergeschoten door een sluipschutter van IS.



Voor zijn werk, dat onder meer verscheen in de Volkskrant en het Financieel Dagblad, ontving Oerlemans in 2007 een eervolle vermelding bij de World Press Photo en hij werd drie keer onderscheiden met de Zilveren Camera in de buitenland-categorie.



