Hollywoodverfilming Het Diner stelt critici en schrijver teleur

The Dinner is de derde verfilming van Kochs roman; in 2013 kwam de Nederlandse verfilming met Daan Schuurmans en Kim van Kooten uit, een jaar later het Italiaanse I Nostri Ragazzi.



Vrijdagavond ging de Amerikaanse versie genaamd The Dinner in première, tijdens het filmfestival in Berlijn.



Zes internationale journalisten die bij de Duitse filmcompetitie aanwezig waren gaven de film gemiddeld 1,3 van de vijf sterren. Of de jury vindt dat de film een Gouden of Zilveren Beer verdient, moet nog blijken tijdens de prijsuitreiking op 18 februari. Paul Verhoeven is dit jaar voorzitter.