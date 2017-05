Hollandse meesters te zien in Keulen

Het toont werk van onder anderen Cuyp, Ruisdael, Backhuyzen en Van Goyen.



Het museum wil met de expositie 'Heiter bis wolkig' de "belangrijke en veelzijdige rol" laten zien die lucht en weer in de landschapsschilderkunst en op zeegezichten speelden in de tijd dat deze kunstenaars actief waren.



Zij gebruikten volgens het museum de lucht "niet meer als coulissen gebruikte maar als podium". "Daarop traden imposante weersfenomenen in de schijnwerpers en werden tot bewonderde hoofdrolspelers."



De tentoonstelling is acht maanden lang te bezichtigen. In het Louvre in Parijs was de afgelopen tijd ook al werk van Nederlandse schilders te zien. 325.000 mensen zagen onder andere Het Melkmeisje van Vermeer.