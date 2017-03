Hoe slecht Het Beste Voor Je Kind ook is, toch kijk je

Eigenlijk weet je het al zodra je de volgende zin leest 'In het nieuwe RTL4-programma (...) volgen we (...)'. Dan weet je dat ze Froukje de Both of John Williams uit de mottenballen hebben getrokken, Twitter ontploft en hoe slecht het programma ook is, je gaat een keer kijken.



Het is als McDonald's: je weet dat die troep naar bordkarton smaakt, maar op een zwak moment loop je er langs en heb je de ruggengraat van een visstick.



Zo belandde Lips woensdag bij Het Beste Voor Je Kind op RTL 4, waar een gemiddeld jarennegentigkind direct de schrik van zijn leven zou krijgen.



Want was dat nou Karbonkel? Het eenogige monster uit Ik Mik Loreland, verantwoordelijk voor een groei van het aantal bedplassers tussen 1994 en 2002?



Nee, het was Bob, een duurzame holbewo... eh, ondernemer uit Dalfsen die met zijn geliefde een zelfvoorzienend bestaan leidt in het bos. Dochter Lelie wordt op anti-autoritaire wijze opgevoed, wat zo veel betekent als dat de driejarige Lelie gewoon in haar eentje naar Groningen zou mogen kuieren, als ze dat blieft. Lelie is immers 'haar eigen mens'.