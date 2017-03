Hoe Mano Bouzamour een beroemd schrijver werd

Het onderhouden van externe literaire relaties is duidelijk goed besteed aan de charmante branieschopper

Een grotere hobbel was de reactie binnen de familie van Bouzamour. Hoewel zijn ouders het boek niet konden lezen, hoorden zij hun omgeving schande spreken over de seksueel getinte passages in de roman.



De ouders verbraken het contact met de schrijver en zetten voor de zekerheid een nieuw slot op de deur.



Een ongelukkige schrijver is een gelukkige documentairemaker. Helaas was het Dames niet gelukt de ouders te spreken te krijgen, of andere tegenstanders van het boek.



In plaats daarvan hoorden we de gezonnebrilde broer van Bouzamour vertellen over het conflict. Dat gebeurde aan de rand van het zwembad in een luxe hotel in Colombia, waar de schrijver op tournee was.



Dat viel ook op aan De Belofte: er werd zo bar weinig in geschreven. Het onderhouden van externe literaire relaties is duidelijk goed besteed aan de charmante branieschopper. Niet voor niets spoorde Spijkers zijn pupil vaderlijk aan wat minder tijd in de sportschool door te brengen en wat meer tijd aan zijn schrijftafel. Dat beloofde Bouzamour.



