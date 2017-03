Hoe Bergkamp het voetbal een beetje rijker maakte

Hoe doet hij dit in godsnaam? Na dit doelpunt trokken duizenden kinderen naar pleintjes om de passeerbeweging na te bootsen. De inspeelpass vanaf rechts, het korte balcontact met de linkervoet, de pirouette over rechts, alles in een fractie. Een geslaagde kopie is nooit verschenen.



Het is donderdag precies vijftien jaar geleden dat rasajacied Dennis Bergkamp het voetbal verrijkte met dit weergaloze doelpunt tegen Newcastle United. Zijn werkgever was in 2002 het Londense Arsenal.



Nog steeds struikelen hersenen over de passeerbeweging. Dit bedenken, en ook nog eens tot in perfectie uitvoeren, kunnen alleen de groten der aarde.