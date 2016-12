Het jaaroverzicht van 2016 voelde als lachen op een uitvaart

Hoeveel seconden is de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn waard? Meer dan die in op de boulevard in Nice? Minder dan die in Zaventem? Is het dodenaantal hierbij leidend of juist de impact van het nieuws op de Nederlandse bevolking?



Hoe vat je 525.600 minuten van wereldvreugde en verdriet samen in een uitzending van 65 minuten? De schietpartij in de gayclub in Orlando waarbij vijftig doden vielen kon onmogelijk ontbreken. Dan maar kort.



De omgekomen oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans verviel. De dodengalerij zat immers al tjokvol met wereldberoemde iconen die ons dit jaar een voor een verlieten.



Als 2016 een wijn was, dan was het bocht. Want ondanks de obligate opsomming van sportprestaties en wetenschappelijke hoogstandjes viel er het afgelopen jaar weinig te vieren en des te meer te betreuren.