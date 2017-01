Helga van Leur en Gerrit Hiemstra begaven zich op glad ijs

Het was nog best koud geworden, maar ook weer niet zo koud als Gerrit Hiemstra vorige week had voorspeld.



Een team van EenVandaag ging namens alle schaatsliefhebbers langs bij de weerman om hem ter verantwoording te roepen voor zijn enthousiasmerende berichten over een prima pluim, zoals de verwachting voor de komende tien dagen in weerkringen wordt genoemd.



Hiemstra reageerde professioneel en behendig als een politicus. Hij had het woord schaatsen nooit in de mond genomen en voelde zich dus niet aangesproken.



We kregen collega Helga van Leur te zien die tijdens haar voorspelling wel degelijk een foto had laten zien van een paar schaatsen, bungelend aan een hek. Stom natuurlijk: weerman, blijf bij je pluim en laat de schaatsen aan de verbeelding over.