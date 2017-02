Heleen van Royens Het Doet Zo Zeer is ongekend intiem (****)

Het Doet Zo Zeer Regie Heleen van Royen

Het antwoord lijkt nee, maar de vervolgvraag laat zich moeilijker beantwoorden: mag ze ingrijpen? Mag ze haar moeder dwingen om iets te doen waar ze in eerste instantie helemaal niet blij mee is?



Het is haar been dat zo zeer doet. Het maakt het voor mevrouw Breed steeds moeilijker om op zichzelf te wonen. Voor de krant moet ze de trap af. En weer op. Plus die beginnende dementie. Ze heeft er eigenlijk niet zoveel zin meer in. Het mag wel afgelopen zijn.



Toekomstige spiegelbeeld

Dat grijpt Van Royen erg aan, maar gelukkig laat mevrouw Breed zich overhalen om te verhuizen naar het tuinhuis van haar dochter. Er staat echter ook een heupoperatie op de planning en het is maar de vraag hoe lang ze nog uit de voeten kan met mantelzorg.



Hoewel je je aanvankelijk vooral identificeert met het verdriet van Van Royen, neemt Het Doet Zo Zeer mevrouw Breed erg serieus. Haar verlangen, misschien tegen beter weten in, om zelfstandig te blijven is heel voorstelbaar. Natuurlijk wil ze niet aan een rollator.



Als je daar eenmaal aan begint, is de kans dat je ooit nog zonder kunt erg klein. In mevrouw Breed zien we misschien wel ons toekomstige spiegelbeeld. Dat maakt haar gemekker en soms licht agressieve houding een stuk makkelijker te accepteren. Zouden we zelf niet net zo hard zeuren als ons leven, ons lichaam en onze geest afbrokkelen?



Prachtig gesprek

Erg mooi zijn daarom de scènes met Heleens ex, televisiepresentator Ton van Royen. Hij kiest ervoor om mee te gaan in het sarcasme van mevrouw Breed en veel te bevestigen. Daar spreekt liefde uit. Waarom steeds protesteren als ze het straks toch weer is vergeten?



Hoe cru het ook klinkt, Van Royen filmde haar moeder in de interessantste fase van haar ziekte. Ze raakt de draad langzaam kwijt, maar is nog helder genoeg om het te beseffen. Dat levert een prachtig gesprek op. "Ik weet niet hoe ik over mezelf denk," zegt mevrouw Breed.



Ze snapt dat ze naast Van Royen op de bank zit, ze snapt dat ze familie zijn, maar dat is het ook wel. Als ze verder de wereld in kijkt, ziet ze onbekende huizen. Onbekende mensen. Als ze verder naar binnen kijkt, raakt ze verstrikt in haar eigen geschiedenis, die zijn chronologie begint te verliezen. Dat ze zich soms afvraagt of haar vader en moeder nog leven, vindt ze zelf ook best gek. Die zijn immers allang dood.



Veel meer mens

Het Doet Zo Zeer laat vooruitgang in de achteruitgang zien. Op de lange termijn ligt het lot van mevrouw Breed vast. Gesprekken zoals hierboven zijn inmiddels al niet meer mogelijk, heeft Van Royen in interviews laten weten.



Toch moet het fijn zijn om je oude moeder te zien genieten van een perzik. Om te horen dat die heupoperatie het achteraf best waard is geweest. En om de vrouw in de laatste scènes te kunnen vergelijken met diezelfde vrouw een jaar eerder. Minder zelfstandig, maar veel meer mens.