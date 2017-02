Heel Hilversum heeft het over het seksfilmpje van La Paay

Er zijn verdomd veel mensen strafbaar in de Hilversumse slangenkuil

Genee: "Ik ken niemand in Hilversum die het filmpje niet gezien heeft." Derksen: "Shocking, dat iemand van mijn leeftijd daartoe in staat is. Echt shocking." Daarna besprak hij in één zin het ontslag van ADO-trainer Zeljko Petrovic.



Genee kwam er nog eens op terug: "We gaan het niet over Patricia hebben."



Derksen: "Nee hoor, want ik plas gewoon op het toilet."



Daarna deed Derksen een blaffende hond na.



Genee, schaterend van het lachen: "Dit kan echt niet. Dit stukje moet er echt uit."



Derksen: "Is toch allemaal satire, man."



Lips tast in het duister wat het allemaal mag betekenen - hij werd weer eens overal buiten gehouden -, maar weet één ding zeker: in RTL Boulevard zei strafrechtadvocaat Marielle van Essen dat het al strafbaar is als je seksueel getinte filmpjes van een ander deelt zonder toestemming.



Er zijn verdomd veel mensen strafbaar in de Hilversumse slangenkuil.



