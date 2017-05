Grote rol Albert Verlinde bij DeLaMar

Stage moet de rechten gaan verwerven op "bijzondere en onderscheidende producties die internationaal als vernieuwend worden gezien en tot hitshows zijn uitgegroeid op Broadway en West End," aldus een woordvoerder woensdag.



Onder leiding van Stage-topman Albert Verlinde zullen dergelijke producties in Nederland worden uitgevoerd in de grote zaal van het DeLaMar. Dit theater en Stage werkten al succesvol samen bij de voorstellingen La Cage Aux Folles, de Hazes-musical Hij Gelooft in Mij en De Tweeling.



Het DeLaMar en Stage hopen zo theaterproducties te blijven bieden waarvoor theaterliefhebbers uit het hele land de reis naar Amsterdam willen ondernemen. Stage wil op deze manier titels presenteren die het niet kwijt kan in de eigen theaters in Scheveningen en Utrecht.



Dinsdag werd bekend dat Margreet Wieringa de nieuwe directeur van het DeLaMar Theater wordt. Ze is nu nog directeur van Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel in Zwolle, maar volgt op 6 september de huidige directeur van het DeLaMar, Edwin van Balken, op.