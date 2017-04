Griet Op de Beeck schrijft Boekenweekgeschenk 2018

Op de Beeck brak in 2013 door met haar debuutroman Vele Hemels Boven De Zevende. Met meer dan 700.000 verkochte boeken is zij een van de bestverkopende Nederlandstalige auteurs van dit moment. Andere bekende titels van haar hand zijn Kom Hier Opdat Ik U Kus (2014) en Gij Nu (2016).



De schrijver werd in 2015 en 2016 genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ook met haar optreden in Zomergasten wist ze op veel Nederlanders een diepe indruk achter te laten.



Snotneus

Op de Beeck is de 83ste schrijver van het Boekenweekgeschenk en zesde Vlaming die deze taak op haar rekening neemt. Sinds 2014 zijn de Boekenweek en het daarbij behorende geschenk uitgebreid naar Vlaanderen. Ook in België krijgen lezers straks dus Op de Beecks boek cadeau.



'Ik heb altijd met bewondering gekeken naar hoe de Nederlanders er tijdens de Boekenweek in slagen om van literatuur zo'n uitbundig feest te maken,' zegt Op de Beeck in een persbericht. 'Dat ik, zo'n snotneus nog in de wereld van de letteren, word gevraagd om het geschenk te schrijven heeft me niet alleen blij gemaakt, maar echt aangegrepen.'



De Boekenweek vindt volgend jaar van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart plaats. De vrijdag daarvoor is de officiële aftrap met het Boekenbal. Op de laatste zondag van de Boekenweek geldt het geschenk als vervoersbewijs in de trein. Dit jaar maakten 250.000 reizigers gebruik van gratis reizen met het boekenweekgeschenk.