Graphic novels maken literatuur voor jongeren leuker

De overstap van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur is vaak groot Merijn Draisma

En dat literatuur in de bovenbouw van de middelbare school verplicht is, draagt ook niet bij aan de motivatie om te lezen.



Experiment

Als kind was Draisma een strip­liefhebber - Kuifje was favoriet. Ook was hij tot een paar jaar geleden cartoonist en illustrator, voor onder meer Nrc.next. "Ik wilde kijken of ik lezen leuker en minder moeilijk kon maken voor jongeren." Zelf kon hij ook niet genieten van Gerard Reve toen hij 15 was. "Pas na herlezing jaren later werd het mijn favoriete boek."



Hij legde één groep havoscholieren van 15 en 16 graphic novels voor en een andere reguliere romans voor. De romans waren ook dunne, toegankelijke boeken. Beide groepen lazen in elk geval De Wake van Ronald Giphart, de ene groep als strip van Nanne Meulendijks, de ander als platte tekst.