Grammy's draaien om Beyoncé, Adele en het Concertgebouworkest

Beyoncé dingt mee naar 9 van de 84 Grammy's, Adele is voor 5 beeldjes genomineerd. De prijs voor album van het jaar wordt beschouwd als de belangrijkste, en laat beide zangeressen nou een ongelooflijk goed besproken plaat hebben afgeleverd: Beyoncé Lemonade, Adele 25.



Drake en Justin Bieber vechten ook om de prijs voor het beste album, met respectievelijk Views en Purpose. Zij zullen echter niet aanwezig zijn.



De vrouwen strijden ook tegen elkaar om de Grammy voor het beste nummer van het jaar: Adèle met Hello, Beyoncé met Formation. Beyoncé maakt ook nog eens kans om de nieuwe vrouwelijke recordhouder te worden. Het record staat nu op 27 prijzen, en Beyoncé heeft er al 20 in haar vitrinekast staan. Adèle zal nog even door moeten zingen om dat te evenaren, want zij heeft er nu toe 'slechts' 10 gewonnen.



Ook Amsterdammers maken kans op een Grammy: de leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, die genomineerd zijn in de categorie beste orkestrale uitvoering. Het orkest maakt kans op de prijs met de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons. In deze categorie zijn er in totaal vijf genomineerden.



De Grammy's worden in het Staples Center in Los Angeles uitgereikt. James Corden neemt de presentatie op zich.



