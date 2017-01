Paul Verhoeven wint Golden Globe met Elle

Voorlopig overzicht Golden Globes:

Films

- Mannelijke bijrol: Aaron Taylor-Johnson in Nocturnal Animals.

- Vrouwelijke bijrol: Viola Davis in Fences.

- Original Score: Justin Hurwitz in La La Land.

- Original Song: 'City of Stars' in La La Land.

- Beste animatiefilm: Zootopia.



Televisieseries

- Beste dramaserie: The Crown

- Acteur in dramaserie: Billie Bob Thornton in Goliath.

- Tv-serie - musical of komedie: Atlanta

- Actrice in komedieserie: Tracee Ellis Ross in 'black-ish'.

- Tv-film of miniserie: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

- Actrice in tv-film of miniserie: Sarah Paulson in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

- Mannelijke bijrol in tv-film of miniserie: Hugh Laurie in The Night Manager.