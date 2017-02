Foto moord Russische ambassadeur wint World Press Photo

Hij maakte de winnende foto, die tevens de eerste prijs won in de categorie Spot news stories, op maandag 19 december 2016 tijdens de opening van de expositie Rusland zoals gezien door Turken, in een galerie in Ankara.



Het was eigenlijk een routineklusje - totdat een 22-jarige Turkse politieagent het vuur opende op de Russische ambassadeur en Özbilici met ware doodsverachting de foto van zijn leven maakte van de moordenaar - strak in het pak, met een vingertje in de lucht, zoals John Travolta op de discovloer in Saturday Night Fever.



"Het was een zeer moeilijke beslissing, maar uiteindelijk vonden we dat het Beeld van het Jaar een explosieve afbeelding was die de haat van onze tijd het beste verbeeldt," aldus het jurylid Mary F. Calvert.