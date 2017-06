Ewout werd met alle egards behandeld in de horrorgevangenis

Hoe zou dat zijn gegaan bij de allereerste besprekingen voor Ewout in de Cel?



"Ewout, we hebben iets verzonnen. Je gaat een paar dagen brommen om te kijken hoe dat is. Nee, niet in de penitentiaire inrichting in Vught, in een horrorgevangenis in Madagascar. Daar zitten 3000 moordenaars, dieven en verkrachters bij elkaar. Er heerst ook builenpest."



"Euh, okay. Ik moet wel even met thuis bellen."



En daar ging Ewout Genemans, met zijn rugzakje naar Madagascar om zich drie dagen te laten opsluiten in een overbevolkte strafinrichting.



Er waren onder de 3000 gevangenen geen andere mannen die eruitzagen als een net begonnen leraar van een basisschool, dus ook dat maakte de positie van de verslaggever precair. Die builenpest zou weleens niet zijn grootste probleem kunnen worden.