Europese collega's Zondag met Lubach kopiëren Trump-filmpje

"Een kleine Nederlandse talkshow, die duidelijk het programmaconcept van ons heeft gestolen, publiceerde een video voor Donald Trump. De video ging viral en werd door 74 miljoen mensen bekeken. Het is nu genoeg, Nederland! Stop. Wij willen nummer twee zijn!" Maar daar blijft het niet bij.



#EverySecondCounts

Lubachs idee is volgens Böhmermann zo goed dat het op geen enkele manier na te bootsen is. Tenzij de rest van Europa ook mee doet. Böhmermann heeft elf collega's uit landen als Zwitserland, België en Litouwen opgeroepen vergelijkbare filmpjes te maken, en een gedeelte daarvan is er inmiddels ook.



Via de website EverySecondCounts.eu worden de filmpjes verzameld van landen die Trump vragen of ze ná Amerika, dat wat de president betreft toch echt 'first' is, 'second' mogen zijn. "Als de hele wereld u uitlacht heeft u pas écht iets voor elkaar gekregen dat Great is, meneer Trump," zegt Böhmermann in het filmpje.



Arjen Lubach laat weten op de hoogte te zijn van de actie van collega Böhmermann, maar wil er nog niet op ingaan. "Alles wat wij erover kunnen en willen zeggen doen we eventueel komende zondag in onze eigen uitzending."



Erdogan

Voor Böhmermann is het niet de eerste keer dat een stunt de grens over gaat. In april vorig jaar deed de Turkse president Erdogan aangifte tegen hem wegens smaad, nadat hij een gedicht voor had gedragen in zijn uitzending.