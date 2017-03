Enthousiasme in plaats van nationalisme in Ten Strijde!

Weken terug gingen ze naar de monding van de Medway om de tocht naar Chatham uit 1667 te vieren. Daar braken de onzen onder aanvoering van Michiel de Ruyter door de ketting die de Engelsen in de rivier hadden gespannen. En zuiver natuurkundig kon dat kloppen.



Bij de TU in Delft lieten Pieter Jan en Jort een met de romp van een schip vergelijkbare kracht zetten op schakels van de destijds gebruikte dikte. En verrek, de ketting brak.



Zo leven ze zich elke aflevering uit op de geschiedenis. Vrijdag probeerden ze de vlucht van Engelandvaarder Hans Larive te herhalen: vanuit krijgsgevangenschap in Colditz naar de Zwitserse grens. Door een donker bos probeerden ze zonder kompas de grens te vinden. Doodeng, zei Pieter Jan. "Achter elke boom kan een Duitser staan!"



Even later joegen ze als Larive Duitse koopvaardijschepen naar de bodem van de zee. In de simulator van de marine was het net echt. Daarna namen ze nog een kijkje op zijn houten motortorpedoboot.



Niks eng nationalisme dus, maar jongensachtig enthousiasme en avonturen als in de jongensboeken van K. Norel. Varen en vechten! Vliegers in het vuur! En... Engelandvaarders.



Lees ook: Kelder en Hagens bespreken oorlogsgeschiedenis



Reageren? hanlips@parool.nl