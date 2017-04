Eerbetoon DWDD aan Chriet Titulaer 'respectloos'

Op sociale media regent het negatieve berichten over het item waarin Jelle Brandt Corstius en Jim Jansen bij presentator Matthijs van Nieuwkerk en tafelheer Tim Hofman aanschoven om over Titulaer te praten.



Corstius las in de uitzending verschillende fragmenten voor uit de biografie van de Limburgse wetenschapper en imiteerde en bespotte daarbij zijn kenmerkende accent. Bovendien selecteerde hij daarbij juist de stukken waarin Titulaer uitwijdt over persoonlijke zaken, zoals de verbouwing van zijn huis. Cortius gaat daarbij volgens kritische kijkers volledig voorbij aan wat Titulaer voor de wetenschap heeft betekend.



Goedkope imitiatie

'Dus Jelle Brandt Cortius heeft zichzelf bij DWDD uitgenodigd om Chriet Titulaer tien minuten belachelijk te maken. Inclusief goedkope imitatie. Chique,' schrijft 3FM-dj Domien Verschuuren op Twitter. 'Jelle, wat zit je daar nou te doen?'



'Chriet Titulaer verdient heel veel respect! Geen zielige tafelgastjes die zijn manier van spreken belachelijk maken,' schrijft twitteraar Aad de Vos.



Sterrenkundige, wetenschapper en tv-persoonlijkheid Chriet Titulaer overleed dit weekend op 73-jarige leeftijd. Tussen 1969 en 1990 was hij veel op televisie te zien, waaronder bij historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de spaceshuttle Columbia in 1981.



Uit het archief: 'Ik heb al zo'n voorsprong op de meute, laat nou anderen het maar eens doen,' zei Chriet Titulaer in een interview met Het Parool in 2000.