Een vondst vanjewelste, die neven van Özcan Akyol

Bedreigingen kwamen niet slecht uit, maar Lips zag geen dubbele agenda

Kayseri, de conservatieve stad die Eus zondag bezocht, was nieuw terrein. "Mijn familie is niet conservatief, maar er wonen hier toch ook neven en nichten. Ik vind het een beetje spannend, want wat ik zeker weet van deze stad: de mensen zijn anders dan ik ben."



Hij was nog geen minuut met zijn achternicht op een plein en werd verjaagd door een horde agressieve Turken omdat hij 'een Europese hond' was. Met zo'n houding heb je geen vijanden nodig.



Kayseri is behoudend, probeerde zijn achternicht nog. Zijn neef de witgoedhandelaar had last van meel in de mond. "Je kunt niet vrijuit praten." Een bestuurslid van Erdogans AK-partij kon dat wel. "In Kayseri wordt aan alle sociale verwachtingen voldaan. De stad heeft alles."



Akyol zakte met een zucht van verlichting op een bankje. Kayseri had zijn positieve boodschap kunnen verkondigen. Op naar een weekje zonder haatmail.



