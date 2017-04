Een Malevich ruikt naar vanille, citroen en venkel

De geur moest passen bij het klinische karakter van Mondriaans werk

Zweet plus lavendel blijkt niet eens zo'n gekke combinatie. Heftiger is Mondriaans Compositie no. IV, met rood, blauw en geel (1929). Hempenius maakte er een geur voor die het midden houdt tussen een ziekenhuis en een atelier vol schoongemaakte kwasten: hout (hier wel), pepermunt en methylbenzoaat. Dat laatste ruikt een beetje naar ontsmettingsmiddel.



Aromajockey bij evenementen

"Ik vond dat de geur moest passen bij het klinische karakter van het werk, met al die strakke lijnen en vlakken. Het museum heeft me verteld dat Mondriaan erg van het contrast was, dus heb ik hout als warme toon gekozen en pepermunt als koude. Daarbij had Mondriaan een hekel aan hiërarchie, dus ik heb alle ingrediënten in gelijke verhoudingen toegevoegd."



Hempenius werkt al elf jaar als geurkunstenaar. Hij doet projecten zoals dit in het Stedelijk, maar is ook in te huren als aromajockey: dan ­verspreidt hij tijdens evenementen geuren door de ruimte met een ventilator.



Voor wie dat wat vaag vindt klinken: er is een hele business gebouwd op hoe mensen geuren beleven. Denk aan de huisgeur die grote ketens als Ikea, Zara en Abercrombie & Fitch door hun winkels verspreiden om bezoekers langer vast te houden. "Het idee is dat mensen die het lekker vinden ruiken in een winkel, langer blijven en daardoor meer kopen."



Nog een tip voor de bezoeker van #artsmellery: wie na drie schilderijen zo murw gesnuffeld is dat een aardbei niet meer te onderscheiden valt van een benzinepomp, moet even aan zichzelf ruiken. "Dat is de geur die iedereen het beste kent. Daarna zijn andere geuren ook weer beter te ruiken. Aan koffiebonen ruiken kan ook. Dat neutraliseert."



#artsmellery: t/m 7 mei in het Stedelijk Museum, gratis toegang.