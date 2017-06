Een kerstconcert van André Rieu? BBC laat zien hoe het ook kan

It's the most wonderful time of the year, moeten de beslissers bij de NPO hebben gedacht, toen AvroTros voorstelde een woensdagavond in juni te vullen met een kerstconcert van André Rieu. Ach, waarom ook niet? Wat is er mis met een beetje kunstsneeuw?



Noteert u vast voor woensdag 5 juli: na het journaal van acht uur samen aftellen naar het nieuwe jaar en daarna met een bord oliebollen op schoot genieten van het schansspringen in Garmisch Partenkirchen.



Dat een zender ook voor alle seizoenen kan zijn, bewijst de BBC deze weken met het mooie Springwatch, een jaarlijks terugkerend programma dat gedurende enkele weken dagelijks royaal verslag doet van de actualiteit in de natuur.



In mei leggen alle vogeltjes een ei, maar in juni speelt de natuur zijn eigen Super Bowl met al dat jonge grut dat op eigen vleugels moet zien te staan.