Dries Roelvink danst tegen homofobie in het Rijksmuseum

'Een beetje nichterig' noemt Dries Roelvink zijn dansmoves in de nieuwe clip van de Amsterdamse band Cookachoo. En laat dat nou net de bedoeling zijn.



Met de videoclip bij Twirl wil Cookachoo namelijk bijdragen aan homo-emancipatie en daarvoor werd de hulp ingeschakeld van - naar eigen zeggen - 'één van de meest heteromannen van Nederland'. De band noemt het belachelijk dat homoseksualiteit bij sommigen nog steeds een taboe is en hoopt met Roelvink een brug te slaan.



Roelvink glijdt in de video al voguend door het Rijksmuseum, een dansstijl die is ontstaan in de lhbt-gemeenschap in New York. De normaal goedlachse volkszanger kijkt strak in de camera en haalt zelfs af en toe zijn zwoele blik uit de kast. Niets doet er nog aan herinneren dat dit de man is achter vrolijke meezingers als Ik Kom Eraan en De Zomer Is Er Weer Vandoor.



Het is de eerste videoclip die ooit is opgenomen in het Rijksmuseum. Het museum zegt het belangrijk te vinden ook een bijdrage te leveren aan homo-emancipatie. Roelvink en zijn ploeg kregen vanaf sluitingstijd tot middernacht de tijd om zijn ingestudeerde dans op beeld vast te leggen. En dat was nodig, zegt de zanger, want sommige pasjes moesten geregeld - soms wel vijf keer - opnieuw.