Dr. Pol toert vanaf september door theaters

In de voorstellingen vertelt Pol verhalen over zijn leven en werk op het platteland. Ook hoopt hij jongeren te inspireren voor een nuchtere levensstijl met liefde voor dier en mens. De tour gaat langs vijftien theaters, waaronder het Zaantheater in Zaandam.



Jan Harm Pol is bekend van het National Geographic-programma The Incredible Dr. Pol, waarin hij op zo pragmatische wijze dieren verpleegt. Pol woont in het Amerikaanse stadje Weidman, in de staat Michigan.



Hij is geboren in Wateren, een dorpje in Drenthe.