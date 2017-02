Douwe Bob en Broederliefde grootste kanshebbers bij Edisons

In totaal zijn er tien beeldjes te verdelen. Douwe Bob en Broederliefde maken de meeste kans. De singer-songwriter sleepte net als het hiphopcollectief drie nominaties in de wacht.



In de belangrijkste categorie van beste album is zowel Douwe Bob (Fool Bar) als Broederliefde (Hard Work Pays Off 2) genomineerd. Kensington is met Control de derde kanshebber.



De vakjury bestaat naast voorzitter Ruud de Wild (NPO Radio 2) uit 3FM-dj Annemieke Schollaardt, Dieuwertje Heuvelings van SpotifyNL en Radio 538-programmadirecteur Menno de Boer. Ook 3FM-muziekdirecteur Diederik van Zessen en muziekjournalisten Bart Wijlaars (De Telegraaf) en Saul van Stapele (NRC) zijn van de partij. Zij hebben in elke categorie drie genomineerden aangewezen en kiezen ook de winnaars.



De Edison is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De prijs, ook wel de Nederlandse Grammy's genoemd, bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.



