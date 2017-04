Dolly Bellefleur maakt eigen versie van songfestivallied

Stap uit je Schaduw heet de bewerking van het nummer Lights and Shadows waarmee meidenband Ogene op 11 mei in Kiev aantreedt. Bellefleur - sinds 1989 het alter ego van Ruud Douma - wil met de clip lhbti's die nog worstelen met hun gevoelens een hart onder de riem steken.



Het lied is volgens Bellefleur vooral 'een boodschap van kracht en diversiteit'. Ze zingt: 'Wees niet bang, laat nu maar los, zie door de bomen weer een prachtig bos. Lig je nu knock-out in het kreupelhout, krabbel op, sta op en wandel in het Zwarte woud... gloort jouw coming out.'



Lachertje

De artieste vindt het jammer dat de inzendingen van het festival vaak in het Engels zijn. "Ik heb het gemaakt uit liefde voor de Nederlandse taal."



Het lied zet ook een vraagteken bij de slogan van het festival dit jaar: celebrate diversity. Bellefleur vraagt zich af of Oekraïne daarmee niet alleen maar schone sier probeert te maken tegenover Europa. "Het is niet best gesteld met de rechten van lhbti's in Oekraine. Dat ze deze slogan aannemen is een gotspe, een lachtertje."



Het is de vierde keer dat Bellefleur haar eigen draai aan een songfestivallied geeft. Eerder maakte ze al een parodie op het lied Hello van Adele.