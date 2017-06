Dit Zijn Wij behoort tot het beste wat Michiel van Erp ooit maakte

In maart stopte de VPRO al na twee afleveringen met Dit Zijn Wij, de nieuwe prachtige documentaireserie van Michiel van Erp. Het programma 'vond zijn

beoogde publiek niet': de kijkcijfers bleven op de late donderdagavond op NPO 1 steken op 350.000 kijkers.



De serie krijgt sinds een paar weken een herkansing op de vroege vrijdagavond, op NPO 2. De kijkcijfers blijven nu steken op 300.000 kijkers - dat beoogde publiek is dus blijkbaar nog steeds niet gevonden.



Doodzonde, want Dit Zijn Wij behoort tot het beste wat Michiel van Erp in zijn rijke tv-carrière maakte. Wie over pakweg 25 jaar wil weten hoe de Nederlanders leefden in 2017, hoeft alleen maar deze serie terug te zien, opgedeeld in thema's als 'trouwen', 'huisdieren' en 'dood'.



De aflevering van vrijdag ging over bevallen. Van Erp volgde met zijn liefdevolle doch ironische blik weer drie verschillende stellen. Allereerst een Brabants echtpaar, Carlo en Caroline, dat bij hun derde baby hoopte op een onderwaterbevalling en in afwachting daarvan een cursus hypnobirthing volgde.



Vervolgens een Turks stel van wie de man, Hamid, een bescheiden taxichauffeur was en de vrouw, Arzu, een controlfreak die hem wat de baby betreft niets toevertrouwde.