Dit zijn de belangrijkste Oscarnominaties

Beste mannelijke hoofdrol

Ook de film Manchester by the Sea is goed vertegenwoordigd in de nominaties. Het is een verhaal over een man (Casey Affleck) die het liefst van de aardbodem zou verdwijnen, maar net te veel verantwoordelijkheid voelt voor zijn familie. Lees onze recensie [+].



Behalve Casey Affleck zijn voor de beste mannelijke hoofdrol Ryan Gosling in La La Land, Denzel Washington in Fences Andrew Garfield in Hacksaw Ridge en Viggo Mortensen in Captain Fantastic genomineerd.