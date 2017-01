Dit vinden wij van de films die meedingen naar een Oscar

Moonlight (vier sterren)

Moonlight is een genuanceerd, in vaak poëtische beelden gegoten opgroeidrama over een zwarte homoseksuele jongen dat de illusie doorprikt dat als je je best doet alles goed komt in je leven. Moonlight is een gevoelige, sterk geacteerde coming of age-film, waarin zwarte personages nu eens geen stereotypen zijn, maar gelaagde karakters die je niet met één woord kunt typeren. (Volledige recensie)



