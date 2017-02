Dirigent Bernard Haitink ontvangt koninklijke onderscheiding

Haitink kreeg de onderscheiding in het Concertgebouw, nadat hij het Concertgebouworkest leidde bij het spelen van de zevende symfonie van Anton Bruckner. Hij viert zijn zestigste jubileum als dirigent van het Amsterdamse orkest.



Bernard Haitink is een van de belangrijkste dirigenten van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Op 7 november 1956 debuteerde hij als invaller bij het Koninklijk Concertgebouworkest, tussen 1961 en 1988 was hij chef-dirigent.



Daarna was hij muzikaal directeur van de Royal Opera in Londen, en dirigent van het London Philharmonic Orchestra, de Staatskapelle Dresden en het Chicago Symphony Orchestra.



In 1999 ontving hij de titel van eredirigent van het Concertgebouworkest. Toch was de relatie niet altijd even goed: een paar jaar geleden hadden Haitink en het orkest nog ruzie over het het 125-jarig jubileum van het gezelschap. Dat conflict werd later bijgelegd.



