Directeur Parkmobile kan tóch praten

'Bij wie je moet zijn als je onterecht te veel parkeergeld hebt betaald via Parkmobile: bij de mobiele provider of bij de gemeente?" vroeg Radar vorige week aan commercieel directeur Tomas Novak van Parkmobile. Zelden was het zo stil in studio 23.



Maandag schoof Novak opnieuw aan tafel bij Antoinette Hertsenberg. Dit keer met meer succes. "Het was een bijzonder weekje," zegt hij droogjes wanneer de presentatrice hem looft om zijn lef terug te komen. Om vervolgens de zaak - verrassend treffend - samen te vatten: "Ik kan één ding zeggen: uw uitzending was succesvoller dan mijn optreden."



Vaarwel meneer meltdown, hallo meneer de commercieel directeur.



Saai wordt het gesprek daardoor wel. Gelukkig hebben we de vorige uitzending nog: