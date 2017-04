Directeur Parkmobile beleeft totale meltdown in Radar

Ook in Radar, waar presentatrice Antoinette Hertsenberg wekelijks probeert de confrontatie aan te gaan met bedrijven die mensen gedupeerd hebben, komt de één er beter uit dan de ander.



Dat begrijpt Lips best. Het is live, je wilt niet te diep door het stof gaan en zo'n tv-studio is intimiderend. Maar het gebruikelijke gehakkel haalt het niet bij de totale meltdown die de directeur van betaaldparkeerdienst Parkmobile maandag in Radar beleefde.



Wat was het geval? Fred had bij het parkeren de app van Parkmobile gebruikt. Bij het wegrijden weigerde de app dienst waardoor hij uiteindelijk 106 euro moest betalen.



Parkmobile stuurde Fred naar de gemeente, de gemeente stuurde hem naar Parkmobile.



Hertsenberg: "Moet meneer naar de gemeente om zijn geld terug te krijgen?"



Directeur: "Hij kán naar de gemeente."



"Maar moet hij naar de gemeente of naar Parkmobile?"



"Hij kan naar de gemeente en naar Parkmobile."



"Wat is nou het beste?"



"Ik zou niet durven zeggen wat het beste is."