De wereld draait niet zo soepeltjes meer door als voorheen

Misschien is het probleem wel dat de verrassing er na al die jaren van af is

Ook woensdag wilde het programma maar niet sprankelen. Twan Huys mocht komen vertellen over de eerste honderd dagen van Donald Trump, maakte het nog spannend met de opmerking dat Noord-Korea binnen vier jaar een raket met atoomkop naar Seattle stuurt, maar het kwam allemaal bekend voor. Mathilde Santing zong Malle Babbe voor het Groot Nederlandse Songboek, een typisch DWDD-frame voor een verzameling mooie liedjes van vaderlandse bodem.



Lips deed een test met zichzelf. Wat nu als dit de allereerste aflevering van DWDD was geweest? Wat nu als er geen verleden of voorkennis was? Lips stelde vast dat hij dan waarschijnlijk best enthousiast was geweest. Vlotte presentator, opgewekte mengeling van actualiteit en entertainment, mooie liedjes: niks mis mee.



Zou dat het zijn? Dat DWDD niet zozeer sleets is geworden, maar onze ogen gewoon een beetje moe van al die vertrouwde beelden en geluiden, dag in, dag uit?



Reageren? hanlips@parool.nl