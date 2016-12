De Top2000 was hetzelfde vertrouwde liedje

Gemakzuchtig? Welnee: een ijzersterke formule

Kortom, het programma is al vijftien jaar vrijwel hetzelfde, net als de top 10 van de Top 2000. Gemakzuchtig dus? Welnee: een ijzersterke formule. Want wat er ook voor vreselijks in een jaar gebeurt, aan het eind is er de geruststellende Top 2000 a gogo met Matthijs en Don Leo.



Maar de échte pareltjes in het programma zijn de mini-documentaires waarvoor Blokhuis en collega's de hele wereld afreizen. In de aanloop naar de Top 2000 waren in The Untold Stories nooit uitgezonden documentaires te zien en zelfs die waren de moeite waard.



Gisteren waren er weer twee, over Graham Nash ('Joni Mitchell brak mijn hart, maar ik heb tenminste een hart') en de Franse synthesizervirtuoos Jean Michel Jarre ('Ik heb Oxygène in de keuken opgenomen').



Die Top 2000 a gogo mag van Lips een eindejaarstraditie blijven, maar die minidocumentaires wil hij best vaker zien.



