Vier kleine Amsterdamse boekwinkels in zwaar weer

De boekhandel verkocht jarenlang voornamelijk kwalitatief goede Nederlandse en buitenlandse literatuur en filosofische boeken.



"Over ons smaakoordeel kun je natuurlijk steggelen. Maar de kleine winkels die het leven in Amsterdam zo mooi maken, verdwijnen allemaal." De boekwinkel is zaterdag van 10 tot 19 uur geopend, zondag van 12 tot 19 uur.



Geen nieuwe boeken

Twee andere boekwinkels gingen allebei vorige week failliet, maar het doek is voor hen (nog) niet gevallen. Boekhandel Vrolijk aan de Paleisstraat schrijft op haar facebookpagina: "Hopelijk kunnen we binnenkort op een of andere manier verder."



De enige homoboekhandel van Amsterdam opende in 1984 in een kelder aan de Voetboogstraat en verhuisde in 1989 naar het huidige pand, waar het drie jaar geleden nog haar dertigjarige bestaan vierde. De winkel blijft tot nader order nog wel open, maar er kunnen geen nieuwe boeken of dvd's meer besteld worden.



Eenheidsworst

Robert Premsela aan de Van Baerlestraat zit in hetzelfde schuitje. Er is sprake van een faillissement, maar bedrijfsleider Sander Smit kijkt naar een doorstart. Hij is niet positief over de tendens in de stad. "Het wordt allemaal een eenheidsworst. Overal waar een winkel sluit, komt een modezaak."