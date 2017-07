De eerste invalbeurt van Beau bij RTL was on-Beaus braaf

Beau blijft Beau. Dat mocht alleen al blijken uit de groet waarmee hij afscheid nam van zijn kijkers: toedeloe. Maar het was met enige schroom dat hij maandag begon aan zijn vakantiebaantje als invaller voor Humberto. Niks voor Beau.



Even was de bravoure terug toen een discussie over het Duitse homohuwelijk uit de rails liep en een half cordon rappers zich ermee ging bemoeien. Eva Jinek zou precies weten welke vraag nu moet worden gesteld, dacht Beau. Hardop.



Of toen komiek Peter Pannekoek als ongenode gast Beaus carrière zo eens langsliep - twaalf ambachten, dertien ongelukken. "In de kolenmijnen hadden ze kanaries, in Hilversum hebben we Beau." En: "Jij bent zo iemand die op 4 mei 1945 overloopt naar de Duitsers."



Kom daar maar eens overheen. Beau deed het. "Jongens, door welk kattenluikje is hij gekomen?"



Peter Pannekoek zei nog dat RTL hem had ingehuurd om de recensenten voor te zijn. Dat leek Lips dan weer onnodig. Wij zijn dol op Beau.