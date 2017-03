De cliffhanger van de avond is het gewicht van Linda de Mol

Linda de Mol was er zeker van: haar tot grote hoogten opgestuwde gewicht zou het NOS Journaal halen. Bij de aftrap van haar vlogserie Linda Lijnt zou iedereen versteld staan van de omvang die haar lijf deze winter heeft gekregen.



Of zoals ze zelf haar knappe voorkomen omschreef aan de vooravond van ten minste zes weken afvallen: "Keihard echt te dik."



Dus Lips kijken, om acht uur. Bleek dat de journaal­redactie toch wat trivialiteiten had laten prevaleren - in Washington, Den Haag en aan de Zuidas. En in de Hoorn van Afrika, waar ze ook zo hun issues met eten hebben.



Een excuus voor het journaal: haar precieze gewicht had Linda nog even geheimgehouden. Dat is de cliffhanger voor haar vlog van dinsdag. Ze verklapte al wel dat de weegschaal piekte tot boven de 80 kilo, waarmee ze zich tussen alle Hilversumse wespentailles 'de buffel onder de gazelles' voelt.