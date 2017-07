De Beste Zangers doen niets liever dan elkaar ophemelen

Nederlanders zijn waterlanders. Altijd geweest, altijd gebleven. Maar waar we vroeger met een verbeten kop en een stormlantaarn op zaterdagavond op de dijk stonden, zitten we nu met een trillende onderlip en een verse doos tissues op de bank te kijken naar een nieuwe aflevering van Beste ­Zangers, vechtend tegen het wassende oogwater.



Een kansloze missie dit seizoen, want de makers gaan vol op het emotionele orgel. Waar in voorgaande edities nog sprake was van onderlinge wedijver wie zich de beste zanger of zangeres mocht noemen, draait dit jaar alles om de grenzeloze bewondering die de deelnemende artiesten voor elkaar blijken te koesteren.



Werkelijk geen moment wordt onbenut gelaten om ­elkaar de hemel in te prijzen. Het gezamenlijk verblijf in een luxe villa op Ibiza heeft de deelnemers volgens eigen zeggen uit hun comfortzone getrokken en dichter bij ­elkaar gebracht. Het resultaat van al die ­positiviteit is een warm bad van tranen, schuimend van empathie.