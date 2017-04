Dakloze Ike bleek na zijn verhuizing onvindbaar

Ik ben iets vroeger van huis gegaan. Tenminste, als ik een huis had

Verhuisgeval nummer twee betrof Ike (34), die maandenlang in een park had geslapen na problemen met drugs. De camera volgde hem terwijl hij naar een hulpverleenster van de stichting Op Weg naar huis ging. Ike hoopte dat hij op tijd was: "Ik ben iets vroeger van huis gegaan. Tenminste, als ik een huis had," voegde hij er met gevoel voor zelfspot aan toe.



En jawel, hij kon een kamer krijgen in een voormalig bejaardentehuis - anders had hij natuurlijk ook niet in Nederland Verhuist gezeten. Zijn eerste reactie was geestig: "Mooi uitzicht. Op een park."



Oost west, thuis best dus, en vijf maanden later zocht de cameraploeg Ike nog eens op. Maar bij het tehuis was hij allang vertrokken, en op zijn vaste slaapplekken uit zijn daklozentijd was hij ook niet te vinden. Waar is Ike gebleven? Zo bleef Lips met een onbehaaglijk, knagend gevoel achter.



