Dag 8: Hoofdzaken en bijzaken

Het festival - dat vandaag zijn zeventigste verjaardag vierde met een groepsfoto met honderd 'leading figures' uit de filmwereld, waaronder elf Gouden Palm-winnaars - liet na de aanslag een persbericht uitgaan, waarin medeleven werd betuigd met de slachtoffers.



"This is yet another attack on culture, youth and joyfulness, on our freedom, generosity and tolerance, all things that the Festival and those who make it possible -the artists, professionals and spectators- hold dear."



Ook werden alle festivalgangers uitgenodigd om uit solidariteit met de slachtoffers, hun familie en het Britse volk om drie uur een minuut stil te zijn.



Om drie uur stond mijn interview met Michael Haneke gepland in Hotel Majestic. Daar leek het communiqué niet te zijn doorgedrongen; het persbureau was in rep en roer want acteur Mathieu Kassovitz was in geen velden of wegen te bekennen waardoor zijn interviews al een half uur waren uitgelopen (wat vervolgens werd opgelost door alle interviews tien minuten korter te maken).



Ik ben maar even een paar meter verderop gaan staan.



Het interview verliep overigens goed, terwijl ik er best wel tegenop had gezien, want Haneke kan soms heel streng zijn. Maar ondanks de matige ontvangst van Happy End was hij buitengewoon ontspannen en licht; hij ontweek de vragen nu eens niet en maakte zelfs wat grapjes. Binnenkort is het resultaat hier te lezen.