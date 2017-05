Dag 6: schema's in Cannes zijn wankele bouwwerken

Na afloop van het groepsinterview met Todd Haynes mopperde een Israëlische journaliste over de gang van zaken: ze had niet eens een vervolgvraag kunnen stellen, iedereen praatte maar door elkaar. En na 25 minuten was het alweer voorbij; dat was toch ook geen doen?!



Ze had natuurlijk een punt. Het was geen normaal gesprek, we sprongen van de hak op de tak, maar alle vragen die ik zelf had bedacht waren beantwoord, en alles wat aan bod moest komen voor een goed verhaal was in die 25 minuten wel zo'n beetje aan bod gekomen.



Ik antwoordde haar dat het altijd erger kan; dat bij het interview dat ik net had gedaan met Andrei Zvyagintsev al na 15 minuten een dame van het publiciteitsbureau binnenkwam om duidelijk te maken dat het tijd was voor de laatste vraag. En dat het alleen aan de onverstoorbaarheid van Zvyagintsev te danken was dat het gesprek toch nog 22 minuten en 23 seconde had geduurd (maar eigenlijk veel korter want er was een tolk bij).



Het kan ook anders: het interview met de Japanse regisseur Kurosawa Kiyoshi duurde zolang dat ik op een gegeven moment echt niet meer wist wat ik moest vragen - het zorgde er bovendien voor dat ik te laat arriveerde op mijn koffieafspraak met Mees Peijnenburg, die in Cannes is met zijn mede-residenten van de Cinéfondation (schema's in Cannes zijn wankele bouwwerken; als een film te laat begint of een afspraak uitloopt, loopt alles in het honderd.)



Bij het groepsgesprek met de Hongaar Kornel Mundruczo schoof na een minuut of vijf nog een Italiaanse journaliste aan. Althans, ze legde haar iPad voor Mundruczo's neus en liep toen weer weg om wat te drinken te halen.



Toen ze weer terug was somde ze vier punten op die haar waren opgevallen aan de film en vroeg ze, nee sommeerde ze de regisseur of hij daarop wilde reageren. Vervolgens pakte ze haar iPad van de tafel en hield ze het ding vlak voor zijn gezicht om wat foto's van hem te maken. Mundruczo zei er niets van. Ik ook niet.