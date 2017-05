Dag 5: de lat ligt nu eenmaal hoog in Cannes

Via een stuk Mexicaanse muur werd ik vervolgens naar de ingang van de installatie geleid, waar ik mijn schoenen en sokken moest uittrekken. In de grote, half verduisterde hal met zand op de vloer kreeg ik vervolgens een zware rugzak omgehangen en een VR-bril en koptelefoon opgezet. En toen bevond ik me midden in de nacht tussen de Mexicanen, die de grens met de Verenigde Staten probeerden te passeren. In mijn rug voelde ik een gure wind. Boven me verscheen een helikopter, voor me doemden mannen van de grenspolitie op, die schreeuwen dat we op de grond moesten gaan liggen. Vrouwen werden afgevoerd, iemand die niet luisterde werd neergeschoten. En toen was het weer voorbij.



In een halletje werden filmpjes getoond waarin echte vluchtelingen vertelden over de reden van hun vertrek, de barre reis en de omstandigheden waaronder ze nu in de VS leven. Daarna stond ik weer bij de geïmproviseerde receptie, waar enorme hoeveelheden eten en drinken klaarstonden. Vervolgens werd ik een mijn eentje terug naar Cannes gereden, in een nóg grotere Renault met privéchauffeur. Voor de totaalervaring was het wellicht beter geweest als ze de deelnemers op blote voeten en zonder iets te eten en te drinken terug hadden laten lopen, maar het blijft natuurlijk Cannes.



Interviews gedaan met Todd Haynes en Andrey Zvyagintsev (die memoreerde aan het gesprek dat we drie jaar geleden hadden bij Leviathan) en beide hoofdrolspelers van zijn film. 's Avonds nog naar The Square, een nieuwe moraliteit van Ruben Östlund, ditmaal gesitueerd in de malle wereld van de beeldende kunst: wel goed, maar niet zo goed als ik had gehoopt.



Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook dat is Cannes.